Il black friday di Franco Ricciardi per Secondigliano

"Ho voluto trascorrere un pomeriggio con le persone del mio quartiere, perché i piccol negozi sono divorati dai centri commerciali e rischiano di morire". Parole di Franco Ricciardi che, in risposta all'anglosassone black friday, ha varato il black Frank, un pomeriggio di sconti nei negozi di corso Secondigliano che hanno aderito alla sua iniziativa.

"Napoli non è solo via Toledo o piazza del Plebiscito - ha proseguito il cantante - volevo regalare a questa gente un po' di spensieratezza. Poiché, per fortuna, mi seguono tante persone, ho fatto da testimonial per i piccoli esercizi commerciali e abbiamo ottenuto anche il 30 per cento di sconto per chi viene a comprare. Secondigliano non è solo criminalità, è un territorio fatto di brave persone".