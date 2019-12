"Prendilo se vuoi, è gratis": il commovente gesto di un bimbo al Rione Sanità

Una bella storia di solidarietà è stata raccontata sui social da Davide D'Errico, tra gli animatori – con la Onlus Opportunity – del "vicolo della cultura" in via Montesilvano (al Rione Sanità), che si sta trasformando in una biblioteca a cielo aperto tra street art e "edicole culturali".

Il protagonista di quanto raccontato da D'Errico è Vincenzo, un bimbo di 6 anni che abita di fronte ad un bene confiscato. "Ogni volta che ci vede aprire la porta dei beni confiscati lascia tutto quello che sta facendo e corre per venire da noi – spiega Davide D'Errico – Di solito la mamma gli urla qualcosa che sa tipo di "non correre, passano i motorini" poi vede che ci siamo noi e si tranquillizza".

"Oggi (ieri, ndR) ci ha portato di fronte casa sua – prosegue – Su una panchina ha lasciato i suoi giochi più belli "perché tanto Babbo Natale stasera mi porta gli altri" ed ha scritto su un cartello: Prendilo se vuoi, è gratis. Ci ha detto di averlo fatto perché ha visto noi farlo con i libri. Lui però non ha libri e così ha pensato di condividere con gli altri o suoi giochi".

"Quanto sia bello per noi tutto questo non ve lo so spiegare bene – si conclude il racconto – ma so che la strada è questa qui. La bellezza, la solidarietà, la cultura contro ogni forma di degrado, povertà e criminalità. Vincenzo lo ha già capito".