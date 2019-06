Batò Naples riparte: le meraviglie del litorale con in sottofondo i classici della musica partenopea

Domenica 16 giugno riparte, e andrà avanti ogni sabato e domenica per tutta l'estate, il Batò Naples. La corsa inaugurale – riservata a stampa, autorità e artisti – è fissata per le 10.15, come sempre alla scoperta delle meraviglie del litorale e rigorosamente accompagnata dalle più celebri canzoni del repertorio classico partenopeo.

Nei giorni seguenti le corse ordinarie partiranno da Mergellina alle 10.30, 16.00, 17.30 e 19.00, ed è previsto uno sconto di tre euro per chi soggiorna in b&b e alberghi cittadini e convenzioni con i migliori ristoranti e pizzerie.

Novità dell'edizione 2019, una corsa speciale che da Mergellina arriverà al golfo di Pozzuoli, in due ore di traversata.