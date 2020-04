Delivery, i proprietari dei bar: "Troppe limitazioni. Resteremo chiusi in questa fase"

La riapertura del delivery sancita dalla nuova ordinanza della Regione Campania ha raccolto un plauso generale da parte dei pizzaioli in particolare, mentre serpeggia malumore per la chiusura pomeridiana (dopo le 14) e non solo per bar e pasticcerie. Ieri abbiamo raccolto le critiche dei pasticcieri che spiegano come l'obbligo di chiusura dopo le 14.00 sia insostenibile per le loro attività. Oggi è la volta dei bar, che hanno le medesime limitazioni.

Abbiamo sentito a tal riguardo il parere di alcune delle attività maggiormente note a Napoli, in attesa che non si trovi una nuova intesa dopo un confronto (auspicabile) con le associazioni di categoria.

"In questa fase di parziale apertura concessa per effettuare solo delivery, noi abbiamo deciso di restare chiusi. Oltre alla valutazione economica a noi piace pensare di essere parte di un'abitudine quotidiana e pertanto avremmo preferito prestare i nostri servizi anche in ridotta normalità. Tornando alla convenienza mi sembra palese che si cerca di andare a tentoni senza avere la consapevolezza di cosa si sta parlando. Il delivery è certamente in crescita , ma ad oggi per certe strutture non è ancora la scelta ottimale. Più praticabile da strutture con forza lavoro famigliare e comunque sempre facendo attenzione alle procedure sanitarie. Insomma per concludere se per delivery dei bar s'intende il garzone che porta il caffè negli uffici o negozi, la platea dei clienti è ancora esigua", spiegano i proprietari del Gran Caffè La Caffettiera di piazza dei Martiri.

"L'ordinanza della Regione Campania mi sembra inutile. Non viene incontro alle esigenze di pubblico esercizio dei bar. E' interdetta l'entrata al pubblico e allora perchè bisogna stare aperti fino alle 2 e per cosa? Non si capisce questa ordinanza. E' molto grave l'interdizione al pubblico. Uno-due alla volta che entrano a seconda dello spazio non si poteva concedere? E' inconcepibile. Fuori da qualsiasi logica. Non ha sentito De Luca neppure le associazioni di categoria come Confesercenti. Non sono state tenute in considerazione le reali esigenze del territorio. La chiusura da un mese e mezzo ormai è vera e propria tragedia economico-gestionale per la nostra categoria. Se non si riparte subito, seguendo tutti i protocolli e i requisiti necessari a salvaguardare la salute, le nostre attività falliranno nel giro di pochi mesi", denuncia Pino De Stasio, consigliere della II Municipalità e proprietario del Bar 7bello di via Benedetto Croce.

Per il Bar Tico Mania (di Fuorigrotta): “Forse per una pizzeria può essere anche conveniente aprire a queste condizioni, ma a noi che dobbiamo ordinare tutte le materie prime fresche, avviare un ciclo di produzione, affrontare costi di gestione e di adeguamento alle norme, per lavorare poche ore la mattina e rischiare anche il contagio, non conviene. Questa soluzione è solo un contentino per qualcuno. Se ci avessero almeno concesso la libertà sugli orari sarebbe stato diverso. Quando abbiamo ricevuto la notizia sulla ripartenza del delivery, eravamo pronti a riaprire, ma date le condizioni imposte, Bar Tico Mania decide di rimanere chiuso”.

"Sono assolutamente contrario alla riapertura, è un decreto paraculo del governo che all’ennesima disavventura se ne sta lavando le mani, non avendo fatto assolutamente nulla per noi piccole imprese, che siamo e saremo sempre la luce e il motore di tutte le città del mondo. A che serve riaprire in queste condizioni è con le stese spese?. Noi pretendiamo lo stop di tutte le utenze riduzione del 70/80% dei fitti e pure di quello che incasseremo in meno nei prossimi 6 mesi, e di avere gli aiuti necessari dallo stato per ripartire e non prestiti con gli interessi ma erogazioni a fondo perduto per tutte le piccole realtà imprenditoriali", afferma il proprietario di Seccia Dolcezze napoletane di via Sant'Anna dei Lombardi.

“De Luca ha governato bene, ha salvaguardato la salute di tutti e contenuto al meglio la propagazione del virus. Per quanto riguarda, invece, l’aspetto economico, le prospettive sono demoralizzanti. Le piccole e medie imprese italiane sono state abbandonate, così come sono stati abbandonati i nostri dipendenti che sono in cassa integrazione ma non hanno ancora percepito nulla. Tanti sicuramente non ce la faranno a riaprire. Il delivery non aiuterà, anzi, a queste condizioni, potrà solo danneggiare ed impoverire ancora di più. Forse non è chiaro a tutti quanto costa far ripartire un’attività come quella di un bar. Un’attività con 10/15 consegne, in media, giornaliere non riesce a coprire neanche le spese dell’affitto. La scelta migliore per tutti, a mio parere, è quella di proseguire ancora il lockdown per altri 15/20 giorni per poi ritornare definitivamente alle normalità. Un altro dato preoccupante riguarda il turismo che arricchiva la nostra Napoli, e chi sa quando ritornerà. Noi siamo presenti anche a Milano dove il delivery non è mai stato vietato: lì abbiamo scelto di aprire solo nella settimana di Pasqua, il laboratorio artigianale di produzione (non presente anche a Napoli) ha lavorato solo in funzione degli ordini pervenutici la settimana precedente, in questo modo abbiamo prodotto solo il necessario evitando sprechi, ma sopratutto creando una rotazione dei nostri collaboratori e generando liquidità un pò per tutti (il lavoro extra è stato retribuito al giorno secondo la busta paga di ognuno). Il lockdown imposto da un giorno all’altro senza nessun preavviso ha generato enormi perdite in termini economici, di cibo e di materie prime: contiamo danni di centinaia di euro. Il mio augurio è che questo incubo finisca al più presto grazie anche al supporto e a decisioni del governo che tutelino noi commercianti. Così da poter ripartire senza rancori, ma sopratutto pensando che sia stato tutto un brutto sogno!”, spiega Aldo Castagnola del bar Mexico di piazza Garibaldi.