Balotelli difende l'amico: “Amicizia vera, non infangatela”

Mario Balotelli è al centro di una nuova bufera mediatica. Dopo che il video del tuffo in mare con lo scooter da parte dell'amico imprenditore, Catello Buonocore, una tempesta di critiche si è abbattuta su entrambi. Più volte però i due si sono difesi dicendo che si trattava di una bravata e che non c'è mai stato un passaggio di soldi per questo gesto.

A conferma di questo il campione con un post su Instagram ha dimostrato come i due fossero amici di vecchia data e che non si trattava di una questione di soldi, attaccando chi l'aveva posta in questa maniera. “Catello Buonocore amico di una vita! Presente ai miei compleanni ed io ai suoi i nostri bimbi giocano assieme. Quindi quando una persona ha poche ma buone vere e durature amicizie per favore non provate ad infangarle!”. Queste le parole del calciatore sul social mentre la polemica non si ferma ed è partita anche un'indagine a carico di entrambi.