Bagnoli, intesa Regione-Ministero: lo Stato finanzierà la riqualificazione

C'è stato tempo anche per parlare di Bagnoli durante l'incontro tra il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, successore di Barbara Lezzi, e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Si era ftto un piano di interventi per miliardi di euro senza specificare chi avrebbe pagato - spiega De Luca - la novità è che il ministro mi informa della volontà di individuare alcune aree del Mezzogiorno in cui lo Stato investirà e Bagnoli è tra queste. Quindi, le spese saranno affrontate dal Governo. Ora, dobbiamo decidere seriamente che cosa fare nel quartiere, perché creare cose anche belle è inutile se poi Bagnoli risulta non raggiungibile in nessun modo".