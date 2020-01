Bagno di Capodanno a Ischia e Pozzuoli

Il tuffo di Capodanno a Ischia è diventato ormai una tradizione, rispettata anche quest'anno. Hanno partecipato in oltre 50 alla particolare usanza. Puntuali, a mezzogiorno di oggi, si sono tuffati nelle acque della spiaggia della Mandra ad Ischia Porto davanti a tanti isolani e turisti incuriositi. Un modo per loro per salutare l'inizio del nuovo anno nell'ambito della decima edizione dell'evento organizzato dall'associazione "Quelli che... la Spiaggia dei Pescatori". Dopo il tuffo panettone e spumante per tutti, oltre a gadget commemorativi. Anche a Pozzuoli alcuni coraggiosi hanno fatto il bagno sfidando le temperature non proprio miti.