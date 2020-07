Bagagli a mano e cappelliere: le novità per chi viaggia in aereo contenute nell'ultimo Dpcm anti-Covid

Tra le novità più importanti del nuovo Dpcm anti-Coronavirus, ce n'è una che riguarda i viaggiatori in partenza ed in arrivo a Capodichino.

Nel nuovo dispositivo infatti – in vigore fino al prossimo 31 luglio – viene eliminato ogni riferimento al divieto di imbarco dei bagagli a mano a bordo degli aerei.

Si tratta di una novità importante in quanto in molti avevano protestato soprattutto perché si generavano ancor di più, al momento dell'arrivo, assembramenti ai nastri per il ritiro di quanto lasciato in stiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Viene nel testo anche ribadito l’obbligo di indossare la mascherina durante il viaggio, peraltro da sostituire ogni quattro ore in caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di un metro. Infine, gli indumenti personali da collocare nelle cappelliere dovranno essere conservati in un apposito contenitore monouso, consegnato dal personale di bordo al momento dell'imbarco.