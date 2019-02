Azienda tedesca non effettua spedizioni a Napoli: "Troppi ordini fraudolenti"

Un'azienda tedesca si rifiuta di effettuare spedizioni a Napoli, nonostante l'ordine fosse stato già pagato con carta di credito. A rendere nota la vicenda è lo sportello comunale "Difendi la città".

"Una cittadina napoletana - si legge sulla pagina social dello sportello - ci ha segnalato di aver effettuato on line l'ordine di un orologio ad un'azienda tedesca. Come risposta ha ricevuto una mail in cui veniva informata che l'azienda non effettuava spedizioni a Napoli e che avevano cancellato l'ordine, nonostante la potenziale cliente avesse già pagato con carta di credito. La giustificazione adottata è che l'azienda avrebbe ricevuto una grande quantità di ordini fraudolenti per cui, senza l'intenzione di essere offensivi o discriminatori si era scelta questa linea di cautela. A questo punto però è lecito chiedersi: quale frode potrebbe temere quest'azienda se il pagamento era stato effettuato in modo anticipato tramite carta di credito?".

"Se i motivi, come affermato, non fossero discriminatori quali sono le statistiche in loro possesso che hanno condotto a questa politica aziendale visto che migliaia di aziende in tutto il mondo spediscono i loro prodotti a Napoli senza alcun problema? Abbiamo già inviato le nostre rimostranze all'azienda in oggetto a tutela dell'immagine della città di Napoli", informa lo sportello comunale.