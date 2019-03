Aumento tassa di soggiorno, de Magistris: "Il boom turistico sia opportunità per tutti"

Ha destato la preoccupazione degli albergatori napoletani la notizia che la tassa di soggiorno subirà un aumento. La tassa di soggiorno è il balzello che ogni turista che pernotta in una città paga, compreso nella tariffa della struttura recettiva che lo ospita. A spegnere le polemiche ci ha provato il sindaco Luigi de Magistris: "Sono talmente tali i guadagni che arrivano in città dal turismo che tutto quello che in più si ottiene verrà investito per la città. Siamo nei parametri, anzi sotto i parametri europei, nonostante la bellezza della città. Prima Napoli non era attraversata da un turista, mentre adesso è piena. La città deve migliorare nei servizi e a questo miglioramento devono contribuire tutti"

Gli fa eco l'assessore al ramo Nino Daniele: "La tassa di soggiorno la pagano i turisti mentre gli albergatori la riscuotono solamente. L'aumento è modesto, di soli 50 cent. Napoli ha avuto una grande crescita turistica e il settore è occasione di lavoro per molti napoletani. Credo che sia giusto che una piccola quota vada al Comune per migliorare le proprie attività. Utilizziamo la tassa per migliorare l'offerta culturale e turistica della città che è già la migliore d'Italia".