Nuove assunzioni Eav, l'Usb: "Alcuni requisiti rischiano di essere discriminatori"

Trecentoventi diplomati e 30 laureati saranno assunti con un contratto full time a tempo indeterminato entro il 2019 in Eav, la holding del trasporto pubblico regionale della Campania.

Il bando sarà pubblicato sul sito dell'Eav entro venerdi' 10 agosto e c'e' tempo fino al prossimo 7 ottobre per presentare domanda. Per i diplomati, che saranno impiegati come operatori di esercizio e qualificati, macchinisti, capotreni, operatori di manovra e di stazione, è richiesta una votazione minima di 48/60 o di 80/100 ed eventuali patenti richieste per ogni singola mansione.

Alcune condizioni per le assunzioni, come la votazione minima per il diploma, non sono, però, piaciute al sindacato Usb Campania, che attraverso Adolfo Vallini ha espresso le proprie perplessità: "E’ assolutamente inaccettabile che EAV abbia richiesto tra i requisiti essenziali, ai fini dello svolgimento di una specifica attività lavorativa come, ad esempio, l'Operatore di Esercizio, agente di stazione ed altro, il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado con un voto minimo di 80/100. Una causa di esclusione che determinerebbe una disparità di trattamento, una condotta discriminatoria, nella fase di accesso a una nuova occupazione, con caratteristiche e attitudini squisitamente tecnico-pratiche".

"Auspichiamo che la ragionevolezza e il buon senso nella determinazione dei requisiti di ammissione non abbiano i connotati della discriminatorietà, vista la grave crisi occupazionale giovanile che attanaglia il paese, in particolare il sud, a causa delle politiche liberticide attuate dai precedenti governi di centro destra e centro sinistra, anche grazie all’introduzione del jobs act e alla cancellazione dell’art. 18", ha concluso Vallini.