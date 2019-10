Arriva a Napoli "Too Good To Go", l'app contro lo spreco alimentare

"To Good To Go", l'app che combatte lo spreco alimentare, arriva a Napoli. Nata nel 2015 in Danimarca con l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare, l’applicazione, presente in 13 Paesi d’Europa, conta ad oggi oltre 16 milioni di utenti ed è tra le prime posizioni negli App Store e Google Play del Vecchio Continente.

Too Good To Go permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel di recuperare e vendere online - a prezzi simbolici - il cibo invenduto "troppo buono per essere buttato" grazie alle 'magic box', delle "bag" con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo.

Too Good To Go sarà presentata mercoledì 30 ottobre alle ore 11,30 presso Made in Cloister, in piazza Enrico de Nicola a Napoli.