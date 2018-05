Edenlandia, in anteprima le immagini del nuovo parco giochi

E' stato solo un ritardo. Nessun ripensamento, nessun intoppo. Edenlandia aprirà. Lo assicura l'amministraotre unico di New Endenlandia Gianluca Vorzillo che accoglie le nostre telecamere per un tour in anteprima del nuovo parco: "Se c'è stato un ritardo lo dobbiamo alle piogge primaverili, perché questa è un'area all'aperto di 40mila metri quadrati e se piove per noi è impossibile testare gli impianti".

All'interno, i lavori edili sono completati al 90 per cento, le giostre sono pronte: "Da un punto di vista strutturale il parco sarà completato in una settimana - prosegue Vorzillo - nel frattempo completiamo tutto l'iter burocratico. Adesso, anche il meteo dovrebbe essere dalla nostra parte".

L'obiettivo, ora, è di aprire i battenti entro giugno, condizioni atmosferiche permettendo. La nuova Edenlandia sarà un mix di antico e nuovo: "Ci saranno degli elementi amarcord, come i tronchi, il galeone, il maniero, il castello, tutte ristrutturate. Ma a queste attrazioni ne abbiamo affiancate altre nuove, altamente tecnologiche". Grande spazio agli spettacoli live, infatti è stato assunto un intero corpo di ballo interno, sotto la guida artistica di Tony D'Ursi, il Tony Figo di Made in Sud: "Nei weekend ci saranno 3 spettacoli al giorno all'interno del PalaEden - afferma l'amministratore - e altre esibizioni ci saranno all'interno del parco".

Per i più nostalgigi della vecchia Edenlandia, la domanda sulla tradizionale graffa è d'obbligo: "Ci sarà - conclude Vorzillo - sarà prodotta da Casa Infante e sarà ancora più buona di quella che ricordate".