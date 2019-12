Brunch della Vigilia ai baretti di Chiaia, le novità di quest'anno

Come è ormai consuetudine, anche quest’anno si festeggerà ai baretti di Chiaia il Natale. Il brunch beneaugurale è appuntamento fisso per tanti napoletani, i quali brindano così alla Vigilia e si fanno gli auguri.

In vista dell'affluenza che di anno in anno si sta rivelando in crescita, baretti e attività di ristorazione di piazzetta Rodinò, via Cavallerizza, via Bisignano e via Carlo Poerio hanno previsto una postazione di soccorso in via precauzionale: un’ambulanza sarà posizionata nello slargo tra via Bisignano e via Alabardieri dalle ore 12.30 fino alle 19.30, pronta a intervenire qualora ce ne fosse l’esigenza.

Gli stessi esercenti fanno sapere di aver predisposto un servizio di pulizia extra, che si aggiunge a quella ordinaria che ogni locale compie a chiusura dell’attività. Al termine dell’evento, infatti, una squadra di persone provvederà a pulire le strade citate, così da lasciare il quartiere pulito e non creare disagi ai cittadini.

Inoltre, consapevoli che l'evento potrebbe creare problemi alla normale viabilità della zona, gli esercenti si impegneranno a "rispettare tutte le regole previste dall’ordinanza cittadina, così da arrecare il meno possibile eventuali fastidi". “Si celebra un momento di festa - spiega Aldo Maccaroni, presidente dell’associazione Chiaia Night - un appuntamento straordinario che accade una sola volta all’anno e avvicina Napoli alle grandi capitali europee, dove spesso si assiste a festeggiamenti in strada, che radunano molte persone”.