"L’Antivirus", per trasformare la quarantena in un'occasione per ritrovarsi

Parte "L’Antivirus", Il format Tv/web ideato, diretto e condotto da Claudio Dominech che esorta a trasformare la quarantena in un'occasione per ritrovarsi ed uscirne al meglio, attraverso progetti lavorativi, studio, passioni creative o semplicemente ritrovando gli affetti…

Il programma di struttura in una chiacchierata informale con personaggi attivi in ogni campo, dallo spettacolo allo sport, passando per il sociale e l'imprenditoria, volta a raccontare la giornata tipo della quarantena che non esclude nessuno. Obiettivo ultimo, stimolare chi ci segue a non abbandonarsi alla noia e alla depressione, ma approfittare del tempo a disposizione per fare tutto ciò di cui abbiamo bisogno per ripartire di slancio quando tutto sarà finito.

Questa sera appuntamento con Roberta Capua.