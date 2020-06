Tpl, l'estate post-Covid di Anm: meno corse e meno linee fino a settembre

Si profila un momento difficile per il trasporto pubblico partenopeo. Per Anm infatti si avvicina il piano dei trasporti per l'estate, che partirà il prossimo 1 luglio. Due le tranche previste, la seconda dal 21 luglio al 1 settembre. In totale, dovrebbero esserci meno linee attive (233 anziché 250) e meno corse.

Un ulteriore taglio dato che Covid e sospensione dell'istruzione avevano già determinato una forte riduzione di servizi che non verranno ripristinati prima di settembre, quando si tornerà nelle aule.

Dovrebbero venire sospese come al solito le linee C12, C13, C33, C18 e 139, sostituite o accorpate. La Funicolare di Mergellina intanto dovrebbe essere sostituita da una linea, la 621, dato che resterà chiusa due mesi per mancanza di personale.

Inoltre, dal 1 luglio al 31 agosto sarà istituita la navetta 622, tra Capo Posillipo e Marechiaro con corse fino alle 18 ogni 30'.

I commenti: "Intere zone isolate"

Duro il commento di Nino Simeone, consigliere comunale presidente della commissione Trasporti, secondo il quale "così non si può andare avanti, bisogna garantire ai viaggiatori un servizio sostitutivo di trasporto pubblico. A Napoli ci sarà un sacco di gente che non andrà in vacanza e non avrà il trasporto pubblico”.

Fa il quadro della situazione Marco Sansone, del sindacato Usb. "Anche quest'anno – scrive – l'Anm taglia in modo importante il servizio estivo senza nessun confronto preventivo con i sindacati. Dal 1° luglio, infatti, verranno ulteriormente isolate intere zone della periferia di Napoli, già ampiamente denigrate dal servizio ordinario. Non viene ripristinato il servizio notturno e vengono limitare le cosiddette linee principali, costringendo così i cittadini a raddoppiare le attese sotto le cocenti fermate ed aumentando i carichi di lavoro per gli autisti. Tutto questo ancora senza alcuna comunicazione alla cittadinanza”.