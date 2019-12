Anm, nuovi autisti in servizio: 20 bus in più per ogni turno

Da oggi sono entrati in servizio i primi 77 autisti interinali messi sotto contratto da Anm, assegnati ai tre depositi di via Nazionale delle Puglie, piazza Carlo III e – soprattutto – Cavalleggeri.

“Diamo il via nella settimana che porta al Natale all'inserimento nel nostro organico degli autisti reclutati a tempo determinato – sono state le parole dell'amministratore unico di Anm Nicola Pascale – che andranno a supportare i nostri autisti più anziani, impegnati ogni giorno al massimo per offrire il miglior servizio possibile alla città”. “Il loro ingresso – è la sua conclusione – ci permetterà di mettere in strada circa 20 bus in più ad ogni turno, un numero che aumenterà nelle settimane successive con l'ingresso degli altri interinali”.

Su Anm si è espresso anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris intervistato su Radio Crc: “Sono contento che si sia trovato l'accordo, sono fiducioso che andrà tutto bene, ma voglio vedere – ha spiegato – La città, adesso, si aspetta molto di più. Ora c'è quella serenità, l'azienda ha prospettive di investimenti importanti, quindi trovo un po' assurdo che diventi sfiancante garantire un servizio mini. L'esperienza degli ultimi tempi mi insegna ad essere cauto”.