Lockdown, Linea 1 con il 92% di passeggeri in meno: è il calo più forte in Italia

Sono calati del 92 percento i passeggeri della Metro Linea 1 da quando è partito il lockdown a causa dell'emergenza Covid-19. È la stessa Anm, stamane, a rendere noto quello che la stessa azienda definisce "il dato più significativo in Italia". "Usa i nostri servizi solo per spostamenti essenziali", è l'invito della municipalizzata.

Anm ha utilizzato dati raccolti da Moovit, app per la mobilità urbana più diffusa. Nel report Moovit analizza 22 paesi al mondo tra cui l'Italia e, nel dettaglio, le nove aree metropolitane italiane: Roma e Lazio, Milano e Lombardia, Bologna ed Emilia-Romagna, Firenze, Genova e Savona, Napoli e Campania, Palermo e Trapani, Torino e Asti ed infine Venezia.

"L'andamento, in forte decrescita ovunque – fa sapere Moovit – segue esattamente l'attuazione delle misure di contenimento da parte dei governi nazionali. In molti paesi la decrescita di utenti sui mezzi di trasporto pubblico è in anticipo rispetto alle misure di contenimento dei rispettivi governi poiché in molte aree già si osservava una decrescita di turisti impossibilitati a viaggiare".

Il capoluogo partenopeo, nel Paese, è quello la cui flessione è più netta. Nell'ultimo report – gli aggiornamenti di Moovit avvengono ogni due giorni – soltanto Palermo e Trapani hanno fatto di peggio (91,3 contro 91,9).

