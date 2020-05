Mezzi pubblici e fase 2, i consigli dell'esperto per viaggiare sicuri

L'azienda del trasporto pubblico partenopeo Anm sta continuando nel suo filone di video - diffusi via social - per informare l'utenza su come comportarsi sui mezzi durante la cosiddetta Fase 2 dell'emergenza Covid-19.

La clip di oggi è a cura del professor Nicola Coppola, ordinario di malattie infettive dell'Università Vanvitelli di Napoli: i consigli sono sempre e soprattutto di lavarsi spesso le mani e non toccare occhi, naso e bocca.

