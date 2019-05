Europee e Anm, dipendenti nei seggi elettorali: tutte le linee che verranno soppresse

Saranno circa cento i dipendenti dell'Anm che non saranno in servizio dal 25 al 27 maggio, perché impegnati – come presidenti di seggio, scrutatori e rappresentanti di lista – per le prossime elezioni europee. Per l'occasione l'azienda del traporto pubblico napoletano ha fatto sapere che il servizio subirà diverse variazioni.

Autobus

Per quanto riguarda gli autobus, verranno soppresse numerose linee. Sabato 25, a non essere in funzione saranno le linee 139, 180, 627, C1, C5, 167, 178, 185, C36, C38, C52, C76, C87, E6, 156, 173, 176, 177, C91, oltre che quelle del servizio per i cimiteri, ovvero la 580 e la 584.

Domenica invece verranno soppresse le linee 165, C1, 147, 178, 185, 572, C52, C76, C87, 130, C90, C91, 156, 173, 177. Anche il servizio cimiteriale delle linee 572, 580 e 584 non sarà programmato.

Lunedì 27 maggio saranno infine sopprese le linee 139, 180, 627, C1, C44, C5, V1, 167, 178, 185, 202, C38, C41, C52, C87, E6, 5, 650, 673, 680, 683, 173, 176, 177, 190, C41, C96.

Metropolitana Linea 1

Alcuni disagi ci saranno anche per gli utenti della Linea 1. Sabato ci sarà la chiusura delle seconde uscite Rione Alto – Montedonzelli Via dell’Erba e Montecalvario; domenica ci sarà la chiusura delle seconde uscite Rione Alto e Montedonzelli Via dell’Erba, con Montecalvario regolarmente aperta; lunedì 27 saranno chiuse le seconde uscite Montedonzelli Via dell’Erba e Montecalvario; martedì 28 sarà chiusa la seconda uscita Montedonzelli Via dell’Erba e quella Montecalvario.