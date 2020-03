L'Amica Geniale 3, l'addio delle giovani protagoniste

L’Amica Geniale 3 si farà per la gioia dei fans della serie tv, che ha chiuso con il record di ascolti nelle ultime due puntate della seconda stagione: sfiorati i 7 milioni

Le riprese della terza stagione dovrebbero partire tra l'estate e l'autunno del 2020. La messa in onda dovrebbe avvenire tra gli ultimi mesi del 2021 e il 2022. Il nuovo capitolo avrà come sottotitolo “Storia di chi fugge e di chi resta” e sarà ambientato negli anni Settanta. Dopo la terza puntata della nuova stagione Margherita Mazzucco e Gaia Girace lasceranno spazio alle due nuove interpreti che daranno volto e voce alle amiche del rione Luzzatti in fase adulta. Come rivelato dal regista Saverio Costanzo ancora non è stato deciso chi saranno le prossime attrici protagoniste.