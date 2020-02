L'Amica Geniale 2, boom di ascolti su RaiUno: sette milioni gli spettatori

Grande successo per “L’amica geniale. Storia del nuovo cognome”, il secondo attesissimo capitolo della storia di Elena e Lila, le due inseparabili compagne d’infanzia e di vita protagoniste dei best seller di Elena Ferrante (Edizioni E/O) e della loro trasposizione televisiva.

Con 6 milioni 854 mila pari al 29,3 di share il nuovo capitolo della serie evento conquista gli ascolti della prima serata. La fiction è stata particolarmente apprezzata dal pubblico dei laureati con il 35,1 di share e da quello delle donne oltre i 15 anni con il 34,3 di share. La regione che ha registrato lo share più elevato è la Campania: 48,4 per cento.

A firmare la nuova serie – otto episodi per quattro prime serate – ancora una volta Saverio Costanzo, che torna dietro la macchina da presa per dirigere un cast di grande spessore, con in testa Margherita Mazzucco (Elena) e Gaia Girace (Lila). Insieme a lui, firmano la scrittura Francesco Piccolo, Laura Paolucci e la stessa Ferrante, autrice della tetralogia che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. In questa nuova stagione la regia del quarto e quinto episodio è affidata ad Alice Rohrwacher.

“L’amica geniale. Storia del nuovo cognome” è una serie HBO-Rai Fiction, prodotta da Fandango, da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, con HBO Entertainment e in co-produzione con Mowe e Umedia.