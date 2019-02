L'Amica Geniale 2, anticipazioni: data delle riprese e della messa in onda in tv

Cresce l'attesa per la seconda stagione de L'Amica Geniale, dopo il boom di ascolti della prima. Sono otto gli episodi in programma per la nuova stagione, con fonte letteraria di riferimento il secondo libro della tetralogia di Elena Ferrante, "Storia del nuovo cognome".

Nel ruolo di protagoniste confermate Elena (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace). Le riprese della seconda stagione inizieranno tra fine marzo e inizio aprile. Una delle location sarà Port'Alba, nel cuore di Napoli e il set sarà allestito anche ad Ischia.

La serie tv dovrebbe andare in onda ad inizio 2020, secondo i primi rumors.