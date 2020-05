Piccoli negozi e crisi Covid, la storia di Alice: adesso è un punto di riferimento per le mamme campane

In tempi di emergenza sanitaria ci si può reinventare, sfruttando la tecnologia e diventando un punto di riferimento per molti. È quanto dimostra la storia di Alice Vitiello, titolare del negozio 'Le Meraviglie di Alice' a Torre del Greco. Costretta a chiudere per il lockdown, è diventata un punto di riferimento per la community delle mamme della Campania organizzando corsi, lezioni e seminari online, con consigli e iniziative dedicate alla loro salute e a quella dei loro figli.

La sua storia comincia nel 2016, quando “dopo essere rimasta incinta, ho deciso di utilizzare il periodo della maternità per approfondire la conoscenza del mondo dell'infanzia e quindi per rivoluzionare da cima a fondo il piccolo negozio di famiglia che fino ad allora vendeva camicie. Uno spazio di appena 25mq che ho trasformato nel mio piccolo regno dedicato interamente all'abbigliamento premaman e al babywearing attraverso fasce e marsupi”.

Anche Alice, il 9 marzo scorso, a seguito dell'entrata in vigore delle misure previste dal Dpcm anti-Covid, è stata costretta a chiudere il suo negozio. “Io già lavoravo online attraverso i social network e i gruppi di vendita, ma non avevo ancora un mio e-commerce – spiega – Ho approfittato del tempo a disposizione per lanciare questa nuova piattaforma. Il primo mese gli ostacoli sono stati tanti e i risultati tutt'altro che incoraggianti, ma alla fine l'impegno ha iniziato a dare i suoi frutti. Il negozio online, però, non mi permetteva di avere quell'approccio diretto e confidenziale con la clientela che in genere prediligo. Così, per non perdere i contatti con la mia community, ho cominciato a organizzare delle live sulla pagina Facebook in cui, invitando anche vari esperti del settore, svisceravamo argomenti come il baby wearing, l'allattamento materno, i pannolini lavabili, l'alimentazione dei neonati, eccetera. L'obiettivo era quello di offrire supporto e sostegno alle mamme in un periodo di forte incertezza, con consigli utili e delle voci 'amiche' che potessero essere al loro fianco, in particolar modo per quanto riguarda la salute, un tema davvero cruciale in questo periodo. Un altro tema che abbiamo approfondito, nel corso delle live sui social network, è stato quello dell'ecodetergenza: ovvero l'utilizzo di detersivi naturali, che non irritano e rispettano la pelle delicata di bambini e neonati, al posto di quelli chimici". È così, spiega, che "mi è venuta l'idea di portare i prodotti Verdevero di Fabrizio Zanetti anche tra gli scaffali del mio negozio".

Alice sottolinea quello che si può considerare un vero e proprio messaggio per tutti gli imprenditori e i professionisti che in questo periodo sono in difficoltà: “Il momento che stiamo vivendo mi ha dato l'occasione di fermarmi a riflettere. Ho capito – spiega – che, anche se il negozio era chiuso, avevo al mio fianco una community virtuale di mamme che nel tempo avevano imparato a vedermi non solo come una imprenditrice ma anche e soprattutto come una amica". E l'e-commerce, anche per chi non è abituato a vendere online, può essere ben più che un ripiego.