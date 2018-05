Alberto Angela, è cittadino onorario di Napoli: arriva l'ufficialità

Alberto Angela è ufficialmente, da oggi, cittadino onorario di Napoli: è stata approvata la delibera proposta dal sindaco partenopeo, Luigi de Magistris.

La cerimonia di conferimento avverrà nelle prossime settimane. Nella delibera si sottolinea la straordinaria produzione dei programmi culturali che Angela ha realizzato e che, si legge, "hanno riguardato la nostra Città, di cui Alberto Angela ha raccontato, con particolare entusiasmo, aspetti inediti, nascosti, mettendo in risalto – con una “luce” diversa – la “unicità” di Napoli, del suo territorio, ma anche della sua comunità".

Così Alberto Angela: "Ho sempre saputo che Napoli è una Capitale e che, nella sua storia, si è trovata tantissime volte all'avanguardia. È stata un'esperienza meravigliosa. E, alla fine, penso che per Ulisse, abbiamo fatto un buon lavoro, anche perché descrivere Napoli non è facile".

"Alberto Angela ha, sempre, manifestato il suo amore per la nostra Città – prosegue la delibera che gli conferisce la cittadinanza – per il calore dei napoletani, per la sua accoglienza, per la sua forza intrinseca; oltre, naturalmente, per il suo ineguagliabile patrimonio ambientale, artistico e culturale che l'hanno connotata quale crocevia e cerniera del Mediterraneo, grande Capitale Europea, conosciuta ed ammirata in tutto il Mondo, con le sue contraddizioni, le sue ferite, le sue difficoltà, ma anche la sua unica e speciale umanità".

Con la cittadinanza onoraria, quindi, “si vuole, fermamente, rinsaldare, ufficialmente, il legame di profondo affetto ed amicizia tra Napoli ed Alberto Angela, interpretando tali sentimenti e raccogliendo la sollecitazione di un “Comitato per la Cittadinanza” che ha lanciato, in particolare, una petizione sul web, che ha avuto numerose adesioni".