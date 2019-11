A Napoli l’albero “Uè”, con i pulcinella di Ferrigno a 4 metri d’altezza

Sarà il maestro Marco Ferrigno, tra gli artigiani più rinomati di San Gregorio Armeno, ad allestire il tradizionale Albero d’Artista sulla struttura di oltre 4 metri in ferro del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo.

L'hotel ogni anno trasforma la sua hall in una sorta di "galleria museale", con un’imponente creazione il cui allestimento è affidato ogni volta ad un diverso esponente del mondo dell’arte.

L’Albero d’Artista “Uè”, con le sue luci e le sue decorazioni, quest’anno ospita le sculture che ritraggono Pulcinella. Una installazione sempre particolare volta ad attirare la curiosità di cittadini e turisti: le mani e i piedi dei pulcinella sono in legno, gli abiti in lino e gli occhi in cristallo, come avveniva per le figure del presepe napoletano del Settecento.

Quello di Marco Ferrigno è un grande ritorno in hotel, dopo il Nativity Tree, “presepe sospeso” realizzato nel 2016.

L'albero sarà visitabile a ingresso gratuito nella hall del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo dal 28 novembre, con inaugurazione alle 18.30, al 6 gennaio. Negli altri anni l’installazione natalizia era stata curata dal maestro scultore e pittore Lello Esposito, dal designer e architetto di fama internazionale Riccardo Dalisi, dall’artista spagnola Ana Soler e dal collettivo Mediaintegrati.