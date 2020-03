Abc, approvata la revisione della carta dei servizi

Con la delibera 6 del 31 gennaio 2020, l'Abc (Acqua Bene Comune Napoli azienda speciale) ha approvato la revisione della Carta dei Servizi, disponibile sul suo sito Internet e presso i propri sportelli.

Diritti e doveri: l'acqua non si spreca

Il documento, si legge in una nota, "è uno strumento di partecipazione del cittadino utente nel quale vengono indicati i suoi diritti ma anche i suoi doveri, primo tra tutti quello per cui l'acqua è una risorsa preziosa e non va sprecata".

"Con la Carta dei Servizi - spiega Sergio D'Angelo, commissario straordinario dell'azienda - Abc si impegna ad assicurare agli utenti una serie di garanzie, tra cui quella di fornire acqua di buona qualità ad una pressione adeguata, un efficace servizio di raccolta e allontanamento delle acque reflue, un facile accesso a informazioni ed a documenti quali: le tariffe, il contratto, la qualità del servizio, ecc.. Il documento testimonia l'impegno concreto di Abc a garantire elevati standard di servizio, in mancanza dei quali l'utente ha diritto ad indennizzi. Esso inoltre descrive le modalità di accesso al Bonus Idrico, l'utilissimo strumento normativo che garantisce alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l'acqua".

Abc ha contestualmente anche approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022. L'obiettivo è "perfezionare una strategia di prevenzione della corruzione, basata su una accurata analisi del contesto e dei rischi e, quindi, e di individuare misure preventive specifiche, attraverso le quali sia possibile contrastare il manifestarsi di casi corruttivi, prevenendoli con efficacia".