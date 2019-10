1994, in onda gli episodi girati a Napoli con Stefano Accorsi e Miriam Leone

Da venerdì (per gli abbonati da più di tre anni sono già on demand) andranno in onda due nuovi episodi della serie “1994”, terza e ultima parte della fiction su Tangentopoli con Stefano Accorsi (Leonardo Notte), Miriam Leone (Veronica Castello), Guido Caprino (Pietro Bosco).

Nella sesta puntata della stagione in corso il lungomare di Napoli e il Palazzo Reale, in particolare, saranno le location di importanti sviluppi della trama della serie.

Stefano accorsi sul set si era detto felice di essere in città e non aveva nascosto il suo profondo legame con la Campania.