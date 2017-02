aryarca annuncia l'uscita del suo nuovo video: "baciami"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Mariarca Panico in arte ARYARCA, nasce il 6 settembre 2001 a Napoli. Muove i suoi primi passi nel mondo della musica nel 2012 con il maestro Piero Cucco e nell'anno successivo passerà a studiare canto con la maestra Michela Montanalto, presso la casa discografica Zeus Record, nota realtà campana. Un sound, fresco, giovanile, che si sposa perfettamente con la voce e con l'artista stesso, che vista la sua tenera età comprende bene l'evoluzione canora e concettuale. Le aspettative sono alte per Aryarca, dopo un 2016 finito con il segno "+" sulla sua carriera che l'ha vista partecipare e vincere il "Microfono D'Oro", importante festival internazionale, che ha confermato l'enorme talento visto nel video "Che Vuol Dire Un Brivido", che ha riscontrato un enorme successo. Aryarca crescendo, trova nell'arte la massima espressione di se stessa, e nella sua breve carriera si approccia non solo alla musica: dal 2014 anche esperienze teatrali ad arricchire il suo curriculum. Debutta in scena con la compagnia amatoriale 'gemiattori' in '14 o pittore 22 a pizza'. Un anno più tardi, con la stessa compagnia, torna in scena con la commedia 'nu Bambniello e tre San Giuseppe' nei panni di Carmelina, coprotagonista dell'opera. Nel 2016 partecipa alla rassegna teatrale 'Pulcinella al teatro' aggiudicandosi il premio come miglior attrice emergente. Esibizioni artistiche che scorrono in parallelo con gli studi di recitazione: nell'anno artistico 2014/15, Aryarca, frequenta l'accademia di recitazione 'Art garage' di Nando Paone e Cetty Sommella. Nell'anno artistico 2015/16 frequenta, invece, la scuola di cinema e recitazione 'Cinemafiction'; formazione che le permetterà di prendere parte ad un cortometraggio con il regista Maro Risi. Distribuzione: Rap Flava Label: Zeus Record Facebook Official Page: https://www.facebook.com/aryarcaofficial/