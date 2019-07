San Carlo, selezioni per la formazione di una Short List per comparse e figuranti d'Opera

Il Teatro San Carlo di Napoli ha indetto una selezione, mediante manifestazione di interesse, per l’elaborazione una Short List per comparse e figuranti per le Stagioni d’Opera 2019-2020/2020-2021.

La short list di idonei sarà formata da un numero non superiore a 50 donne e 50 uomini, selezionati sulla base dei seguenti criteri di valutazione: capacità di coordinazione e di movimento, anche in rapporto alla musica, esercizi di improvvisazione; motivazioni individuali, attitudine alla mansione e capacità a lavorare in gruppo. Costituirà titolo preferenziale aver maturato precedenti esperienze lavorative e di aver frequentato corsi di specializzazione in recitazione o danza. La scelta del collaboratore avverrà da parte del regista e/o assistente alla regia dall’albo degli idonei sulla base di esigenze artistiche, fatta salva la possibilità di ricorrere ad apposita ulteriore selezione o alla chiamata diretta per specifiche richieste artistiche e di produzione.

I collaboratori ritenuti idonei potranno partecipare ad un massimo di tre opere a stagione e per un periodo di prove, per ogni opera, non superiore a 15 giorni, salvi i casi di specifiche esigenze.

Per tutti i dettagli, i requisiti specifici richiesti e le modalità di presentazione della domanda è possibile scaricare il bando integrale sul sito del Massimo napoletano (clicca qui).

Per inviare domanda c'è tempo fino al 31 agosto 2019.