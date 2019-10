Sorrento, approvato il piano comunale assunzioni: turn over per 21 posizioni

La giunta municipale di Sorrento ha approvato nella seduta di ieri il nuovo piano assuzionale del Comune di Sorrento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ventuno in totale le posizioni disponibili, tra dirigenti ed istruttori direttivi, amministrativi e destinati all'area vigilanza, soprattutto a seguito del pensionamento dell'attuale personale dipendente. In particolare, la delibera di turn over, che era stata preceduta nei mesi scorsi da altri analoghi provvedimenti, individua 2 posti di dirigente, per il primo e per il secondo dipartimento. Due settori nevralgici, che sovrintendono il primo ad attività come Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Ragioneria, Cultura ed eventi, il secondo a quelle di Polizia locale e Protezione civile.

"Quando si parla di pensionamento scattano sempre sentimenti contrastanti, soprattuto se si tratta di realtà quasi familiari come quelle degli enti locali - commenta l'assessore al Personale, Rachele Palomba - Abbiamo salutato a malincuore colonne della nostra macchina comunale ma, grazie alla programmazione, siamo entusiasti di dare il benvenuto nel 2020 a nuove forze e professionalità. Un vento di rinnovamento che ci fa essere molto ottimisti per il futuro della nostra Sorrento".