Città della Scienza, opportunità per il Servizio Civile

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili, al seguente indirizzo: https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandofavo_2020.aspx, il bando per le selezioni delle/dei volontarie/i che vorranno svolgere il proprio Servizio Civile presso Città della Scienza, un’esperienza formativa sotto il segno dei principi della cultura, della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale; un’esperienza di vita che resta nel cuore.

Sarà un’occasione unica per svolgere un progetto di lotta alla povertà educativa dei più giovani, attraverso gli strumenti della comunicazione scientifica e della didattica innovativa e delle nuove tecnologie digitali rivolte alle scuole, delle attività laboratoriali e di animazione scientifica per il pubblico.

• Città della Scienza è un polo scientifico internazionale che comprende Corporea, il primo museo interattivo d’Italia sul corpo umano; mostre ed aree espositive tematiche unitamente ad un’esperienza trentennale nella didattica sperimentale per le scuole.

• Città della Scienza è un luogo stimolante e in continuo fermento che consentirà di scegliere l’ambito più consono ai singoli profili e alla formazione delle ragazze e dei ragazzi, affiancando professionisti ed esperti del settore, per valorizzare la loro esperienza di servizio civile.

• Scegliendo Città della Scienza come sede del Servizio Civile le ragazze e i ragazzi avranno l’opportunità di proiettarti nel mondo del lavoro in un contesto dinamico dal respiro internazionale arricchendo il tuo bagaglio di esperienza professionale e personale.

Cosa fare per partecipare

La selezione avverrà sulla base di una prova pratica e di un colloquio motivazionale.

La scadenza per presentare la domanda è il 10 agosto 2020.

Per ricevere tutte le informazioni utili e i chiarimenti necessari:

si può scrivere al seguente indirizzo risorseumane@cittadellascienza.it specificando nell’oggetto: progetto “Leonardo - il sapere contro la povertà educativa”; otelefonare nei giorni lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al numero 081 7352603.