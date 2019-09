Lavoro, opportunità in Salmoiraghi & Viganò a Napoli

Salmoiraghi & Viganò è alla ricerca di figure di stagisti da inserire presso i negozi nell'area di Napoli per una appassionante esperienza di tirocinio durante i mesi di novembre, dicembre e gennaio.

Inserito all’interno del team di negozio e supportato dai colleghi più senior, lo stagista Addetto Vendite si occuperà: ·

- di accogliere il cliente e di contribuire alla creazione di un ambiente che lo metta a proprio agio;·

- di assistere il cliente durante i momenti di scelta e acquisto per soddisfare al meglio le sue esigenze;

- di lavorare con i colleghi per il raggiungimento degli obiettivi.

La persona giusta per questo ruolo possiede:

Diploma di maturità o laurea

Forte motivazione per il ruolo e passione per la moda (e in particolare per gli occhiali!)

Flessibilità e capacità di adattarsi a situazioni e clienti diversi

Ottime capacità relazionali

Buona conoscenza dell’inglese e preferibilmente di una seconda lingua straniera.

Sarà considerato requisito preferenziale avere già maturato una esperienza, anche breve, in ambito retail, preferibilmente nel settore moda e possedere una conoscenza base delle tecniche di vendita.

L'azienda offre un inserimento con uno stage retribuito della durata 3 mesi, 24 ore part-time. È richiesta la disponibilità a lavorare in turni da lunedì alla domenica. La ricerca è aperta ambosessi.

Per inviare la propria candidatura, collegarsi al sito salmoiraghievigano.it alla sezione Lavora con noi, clicca qui