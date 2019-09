Rolls-Royce presenta le opportunità di tirocinio e carriera ai laureati e laureandi della Federico II

Lunedì 23 Settembre Rolls-Royce incontra gli studenti e laureati in ingegneria, matematica e fisica della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base (SPSB) dell’Università di Napoli Federico II.

A presentare le opportunità offerte da un leader mondiale della progettazione e costruzione di motori aerei e di power systems sono quattro ex studenti Fridericiani, Fabiana Bossa, Benedetta Capano, Maria Falanga e Antonio Vastano, tutti ingegneri con carriere ben avviate alla Rolls-Royce in Gran Bretagna.

Dei 50.000 dipendenti di Rolls-Royce nel mondo, 18.245 sono ingegneri, impegnati nei settori dell’aerospazio civile, difesa e power systems.

“Rolls-Royce ha dato a noi quattro, così come a molti altri laureati della Federico II, una fantastica opportunità di crescita professionale e personale di cui andiamo più che fieri. Ognuno di noi ricopre ruoli diversi in ambito ingegneristico, che spaziano dal design alla produzione pura, con focus sempre rivolto alla soddisfazione cliente finale. Ci auguriamo che, condividendo le nostre esperienze, possiamo ispirare e motivare tanti studenti e laureati a credere in se stessi e a seguire le proprie aspirazioni con coraggio” spiega Benedetta Capano, laureata alla Federico II ed in Rolls-Royce dal 2016 in qualità di manufacturing engineer.

Le opportunità di carriera in Rolls-Royce sono rivolte non solo a studenti e laureati in Ingegneria Elettronica ed Elettrica, Ingegneria del Software, Ingegneria Industriale, etc. ma anche a studenti provenienti da altre facoltà scientifiche come Matematica e Fisica.

Rolls-Royce promuove la diversità, l’inclusione e la parità dei sessi in ogni area di attività. Al riguardo, nel corso dell’evento ci sarà anche una sessione riservata alla donne per dialogare in modo aperto e informativo.

Infine, sebbene il focus dell’evento siano le opportunità graduate e internship in Rolls-Royce, la giornata partenopea avrà un carattere fortemente formativo. I membri del Rolls-Royce University Campus Team non solo presenteranno le opportunità di carriera in azienda, ma condivideranno linee guida e suggerimenti sull’intero processo di selezione dei candidati. Non mancheranno inoltre consigli su come scrivere CV e affrontare colloqui di lavoro. Insomma, consigli utili per tutti coloro che si stanno avvicinando al mondo del lavoro.