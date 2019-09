Napoli, bando di concorso per 96 agenti di Polizia Locale

Pubblicato sul sito del Comune di Napoli l'Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di 96 agenti di Polizia Locale.

A darne notizia è l'assessore Alessandra Clemente, in sinergia con il Comandante Ciro Esposito e con i Presidenti della Commissione Consiliare competenti Laura Bismuto e Vincenzo Solombrino.

"Un grandissimo lavoro dietro, l’impegno del nostro Sindaco - spiega l'assessore Clemente - per ottenere l’ok dal Governo è stato fortissimo e la nostra struttura amministrativa comunale ha dato il massimo per far sì che ciò avvenisse".

Il bando integrale è scaricabile dal sito del comune di Napoli (clicca qui)

E' possibile presentare la domanda alla procedura selettiva collegandosi al seguente indirizzo: http://portaleselezioni.comune.napoli.it

Per partecipare c'è tempo fino al 4 ottobre 2019 alle ore 12