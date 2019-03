Klab4, casting a Napoli per un film di prossima realizzazione

Klab4, in accordo con la produzione Indigo Film, organizza un casting per un importante ruolo in un film di prossima realizzazione.

Come specifica Kabl4 sulla pagina ufficiale di facebook: il casting, che consiste in una foto e, se possibile, una breve video-intervista, si terrà il 23 marzo presso il teatro dell’Edelandia, in Viale John Fitzgerald Kennedy, 75 (ingresso con gli archi).

E' rivolto esclusivamente a ragazzi maschi d’età compresa tra 14-25 anni, residenti in Campania.

E' prevista retribuzione per chi sarà poi scelto per partecipare al film.

Per partecipare basta presentarsi al teatro dell'Edenlandia sabato 23 marzo dalle 11:00 alle 18:00.

Tutti firmeranno una liberatoria per partecipare al casting, per cui è necessario:

- per i maggiorenni portare con sé una FOTOCOPIA di CARTA D’IDENTITÀ o PATENTE + CODICE FISCALE o TESSERA SANITARIA,

- per i minorenni essere accompagnati dai genitori con FOTOCOPIA della propria CARTA D’IDENTITÀ/PATENTE + CODICE FISCALE/TESSERA SANITARIA .



Per informazioni è possibile contattare Klab4 all'indirizzo e-mail ​klab4film@gmail.com

Via mail - specifica Kabl4 - non va inviato, però, alcun documento, foto o dato personale.