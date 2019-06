Lavoro, GRUPPO UNA cerca personale a Napoli

Il GRUPPO UNA sta attualmente ricercando Front Office Shift Leader: Receptionist Turnante per la struttura di Napoli con almeno 5 anni di esperienza nel settore alberghiero e dell'accoglienza.

Il candidato si occuperà di:

- accoglienza, assistenza e gestione interna del cliente;

- gestire gli aspetti amministrativi del Ricevimento e degli altri reparti nel rispetto delle procedure e degli standard di Gruppo;

- assicurare al cliente la migliore accoglienza e assistenza, svolgendo anche attività di public relation e di promozione dei servizi dell'Albergo

Requisiti richiesti:

Disponibilità a lavorare in turni diurni, serali e notturni;

Esperienza pregressa in ruolo analogo;

Conoscenza fluente almeno della lingua Inglese;

Capacità di lavoro in team e di gestione dello stress.

Ulteriori dettagli e le modalità per presentare la propria candidatura sono reperibili sul sito ufficiale del Gruppo Una alla sezione 'lavora con noi' (clicca qui)