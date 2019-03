Il Gruppo Capri (Alcott e Gutteridge) inaugura il Recruitment Project

Il Gruppo Capri, Azienda campana leader nel settore del fast fashion retail, che detiene in portfolio i brand Alcott e Gutteridge, ha dato il via ad un Recruitment Project con l'ambizioso obiettivo di internalizzare le singole figure chiave al fine di crescere in maniera indipendente e strutturata, per poter offrire sempre più opportunità lavorative.

Il Gruppo Capri - spiega l'azienda in una nota - è oggi un'azienda in crescita, che impiega oltre 1600 dipendenti nei vari dipartimenti: non sono infatti solo i profili collegati direttamente al settore moda e retail, quelli che ogni giorno vengono valutati ed inseriti nel portfolio delle risorse umane dell'azienda; dal dipartimento amministrativo, all'IT, dall'HR al Digital, fino ad arrivare al tecnico, le opportunità lavorative alla Capri sono tante e variegate, per accogliere profili di tutte le tipologie.

La Capri rappresenta infatti una delle principali realtà campane in termini di assunzioni, con una particolare attenzione ai giovani, che rappresentano una importantissima risorsa in un settore come quello del fast fashion, in costante evoluzione. Le posizioni senior, costantemente ricercate, affiancano dunque quelle per i giovanissimi, al fine di garantire un ambiente lavorativo stimolante e fortemente produttivo.

Il Recruitment Project rappresenta dunque una grande opportunità per profili senior e junior, per poter entrare a far parte di un'Azienda italiana fortemente radicata sul territorio, ma dal respiro e presenza internazionale.

Attualmente i profili ricercati sono:

DIPARTIMENTO STILE E PRODOTTO - all'interno della quale il prodotto viene disegnato e acquistato dall'estero.

Stilisti

Grafici

Buyer

DIPARTIMENTO IT - supporto informatico alla rete vendita e alla sede centrale; ma anche implementazione di nuove soluzioni tecnologiche.

Help Desk

Sistemisti

Developer



DIPARTIMENTO DIGITALE - diviso in mondo dedicato alla gestione dei due siti ecommerce e la comunicazione digitale. Social Media Specialist

Web Marketing

Store Manager on Line

Visual On Line

Web Graphic Designer

Addetti alla post produzione fotografica

Fotografo

DIPARTIMENTO COMMERCIALE - gestione in back office dei punti vendita nazionali e internazionali attraverso attività di analisi e strategia per ottimizzare le performance dei punti vendita.

Retail Analyst & Allocator.