ETJCA, oltre 100 opportunità di lavoro al Sud: offerte anche in Campania

Sono oltre 100 le opportunità di lavoro nelle regioni del sud e nelle isole offerte da ETJCA – Agenzia per il Lavoro, attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player nel settore delle APL, fra contratti in somministrazione e inserimento diretto in azienda.

Sardegna, Abruzzo, Calabria e Campania sono le regioni del sud nelle quali Etjca ricerca la maggior parte dei professionisti nella ristorazione, telecomunicazione, industria e sanità.

In Sardegna sono fortemente richiesti restaurant manager, chef de rang, barman, camerieri di sala e commis di cucina per un totale di più di 30 posizioni tra Cagliari e Sassari. Tra i profili ricercati si segnalano anche carpentieri, meccanici industriali, tubisti, agenti di commercio, ingegneri junior, impiegati tecnici, meccanici specializzati in elettronica e meccatronica.

In Abruzzo, la filiale di Teramo seleziona per azienda operante nel settore sanitario, infermieri professionali con disponibilità immediata mentre nell’industria si ricercano soprattutto manutentori meccanici, impiegati commerciali, periti meccanici e disegnatori meccanici per un totale di più di 40 posizioni.

In Calabria la ricerca più significativa riguarda la selezione di operatori assistenza clienti inbound a Cosenza con disponibilità a lavorare part-time, su turni dal lunedì alla domenica e operatori call center outbound per importante azienda leader nel settore delle telecomunicazione anche senza esperienza.

Infine, in Campania Etjca ricerca prevalentemente java developer, project manager, elettricisti esperti, sviluppatori, addetti estrusione e addetti call center.

Tutte le posizioni aperte sono consultabili sul sito www.etjca.it alla sezione “offerte di lavoro”.