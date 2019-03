La cooperativa sociale D.O.C. cerca personale: le selezioni a Napoli

La cooperativa sociale D.O.C. (che opera in ambito turistico sociale con particolare attenzione alla ricerca, allo studio e alla progettazione di iniziative indirizzate a giovani) cerca personale nelle principali città italiane, anche alla prima esperienza, da collocare nei propri soggiorni vacanze e nelle proprie gestioni.

In particolare la cooperativa ricerca Educatori per minori disabili, Animatori, Animatori in lingua inglese, kazaka, russa, tedesca, Istruttori Sportivi, Assistenti bagnanti, Istruttori di Vela, Tecnici di laboratorio artistico/teatrale/espressivo, Fotografi, Medici, Infermieri, Personale dei servizi alberghieri e della ristorazione (cuochi, aiuto cuochi, addetti sala, addetti ai piani, generici di cucina, personale notturno, manutentori) e Personale di segreteria.

Le selezioni si terranno anche a Napoli, presso il Marabù Club in via Gioacchino Toma 5c, nelle seguenti date:

Venerdì 5 Aprile: personale logistico e ausiliario; personale sanitario.

Sabato 6 Aprile: personale educativo

Venerdì 16 Maggio: personale logistico e ausiliario; personale sanitario.

Sabato 17 Maggio: personale educativo

Sul sito web https://cooperativadoc.it/ alla sezione Lavora con Noi sono disponibili tutti i dettagli e le modalità per inviare la propria candidatura