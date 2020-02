Lavoro, Concorso pubblico al Comune di Torre Annunziata

Avviso di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato, pieno e/o parziale, di dieci figure professionali presso il comune di Torre Annunziata

I profili richiesti riguardano la categoria C, per i possessori del Diploma di istruzione secondaria, e la categoria D, per i possessori del Diploma di Laurea.

Di seguito le figure professionali richieste: due istruttori direttivi contabili (categoria D); un istruttore direttivo tecnico (categoria D); un assistente sociale (categoria D); un istruttore tecnico (categoria C, part/time); due istruttori amministrativi (categoria C, part/time); un dirigente I fascia area Tecnica-Urbanistica; un dirigente II fascia area Welfare Municipale; un dirigente II fascia area Affari Generali.

Il candidato dovrà produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il format online il cui link è disponibile sulla home page del portale istituzionale del Comune.

Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 12 di lunedì 16 marzo 2020.

Il testo integrale del bando inerente al profilo professionale di interesse è consultabile sul sito www.comune.torreannunziata.na.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Risorse Umane ai numeri 081.53.58.244/235 o inviare una pec all’indirizzo di posta elettronica certificata