Ospedale dei Colli, concorso per 9 impiegati amministrativi

L'Azienda ospedaliera dei colli Monaldi - Cotugno - CTO di Napoli ha bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 9 unità di personale di comparto con profilo professionale di Assistente Amministrativo ctg. C (L'avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n.88 dell'8/11/2019)

Per partecipare è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado per il cui conferimento è previsto un corso di studi di cinque anni.

Per maggiori informazioni, per verificare tutti i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione è possibile visionare il bando anche a questo link (clicca qui)

Le domande di partecipazione vanno inviate entro il 9 dicembre, eslusivamente con procedura on line tramite questa pagina (clicca qui)