Lavoro, Concorso Pubblico al Comune di Pozzuoli

Al Comune di Pozzuoli, indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo con funzioni di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.1 del 03-01-2020)

Requisiti:

- Laurea (L) o Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) appresso indicate: Diploma di assistente sociale (ex D.P.R. n. 14 del 15/1/87) o Diploma universitario in servizio sociale o Laurea triennale in servizio sociale o Laurea specialistica nell’ambito della disciplina dei servizi sociali;

- Iscrizione all'albo degli Assistenti sociali

Il bando integrale con tutti i dettagli, l'elenco completo dei requisiti e le modalità per inviare la domanda è reperibile al sito ufficiale del Comune, alla sezione 'Bandi di Concorso' (clicca qui per accedere)

Per inviare domanda c'è tempo fino al 3 febbraio 2020