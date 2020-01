Lavoro, Concorso pubblico al Comune di Camposano

Il Comune di Camposano (NA) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali), di un istruttore amministrativo informatico, categoria C, posizione economica C1, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto regioni ed autonomie locali.

I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell'avviso pubblicato nel sito del comune: www.comune.camposano.na.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.

Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 26 Gennaio 2020 (trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») e alla ore 24,00 per le domande presentate a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).)

Per informazioni e copia bando di concorso rivolgersi al Comune di Camposano, piazza Umberto I, 2 - 80030 Camposano (NA) - tel. 081.315.02.14/16 - email: protocollo.camposano@pec.it - Oppure è possibile scaricarlo sul sito del Comune a questo link (clicca qui)