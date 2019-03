Lavoro, il CSI Gaiola Onlus cerca personale

Il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, che si occupa di Ricerca e Divulgazione scientifica per la tutela e valorizzazione dell'ambiente marino-costiero, cerca validi collaboratori che possano mettere in campo le proprie competenze con entusiasmo e passione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.

Sono attualmente aperte le seguenti posizioni lavorative:

Coordinatore volontari, Operatore scientifico mare, Operatore scientifico terra, Operatore mezzi nautici, Operatore didattico, Operatore archeo, Segreteria Organizzativa

Tutti i dettagli relativi a ogni singola posizione e le modalità per inviare la propria candidatura sono disponibili sul sito www.gaiola.org, alla sezione "Collabora con noi" (clicca qui)