Opportunità per i giovani attori napoletani: al Nest provini per un film che sarà girato in città

Opportunità per i giovani attori napoletani: al via i provini per un film che si girerà a Napoli con un noto regista.

Un'occasione annunciata dall'attore Francesco Di Leva che, sulla sua pagina di facebook, pubblica anche tutti i dettagli riguardanti i provini: "Da sempre a Noi del Nest Napoli est Teatro piace regalare alternative ai ragazzi del nostro quartiere e non solo, a tal proposito creiamo delle opportunità.

venerdì 26 giugno, orario 09.30 - 13.00

PRESSO il Teatro Nest Napoli Est Teatro si terranno i provini

Cerchiamo:

- Un ragazzo napoletano di 17/20 anni che abbia l'aria da ragazzino con la faccia perbene. Non biondo, no occhi azzurri.

- Un ragazzo napoletano fra i 19 e i 27 anni corpulento, anche obeso, dal carattere forte e deciso.

- Cerchiamo anche una ragazza napoletana 25/30 anni con il naso grande.

NON E' NECESSARIO CHE I RAGAZZI COINVOLTI ABBIANO GIA' ESPERIENZE DI RECITAZIONE.

Presentarsi al casting possibilmente sbarbati e senza gel nei capelli. Per le ragazze consigliamo trucco leggero".