Lavoro, Amplifon al Job meeting di Napoli: l'azienda cerca 85 talenti per la crescita

Ci sarà anche Amplifon al Job meeting di Napoli il 16 ottobre presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Università degli Studi di Napoli Federico II. Dalle 9 alle 17, l'azienda – leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l'udito – sarà a disposizione per presentare agli studenti e ai giovani professionisti campani percorsi di formazione e sviluppo in una realtà in grande crescita, dinamica e dal respiro internazionale. Inoltre, il 15 ottobre (16.30-18.30; plesso di Monte Sant’Angelo, Facoltà di Economia, Università Federico II di Napoli, Strada Vicinale Cupa Cintia, 2), Amplifon ed AIESEC, la più grande associazione studentesca al mondo con un network di oltre 100.000 studenti – organizzano un workshop di orientamento al lavoro aperto a tutti gli studenti. L'azienda condividerà con i ragazzi consigli per preparare un curriculum efficace, per affrontare al meglio un colloquio di lavoro, ma anche per rafforzare il proprio personal branding, attraverso tecniche interattive di gamification. Quella di Napoli è solo una delle iniziative realizzate all’interno della partnership globale fra Amplifon ed AIESEC, che ha l’obiettivo di attrarre talenti da tutto il mondo con valori e competenze in linea con quelli della multinazionale italiana.

Il prossimo appuntamento del tour di Amplifon nei principali career days d'Italia è il Bocconi & Jobs (5 novembre) dell’Università Bocconi; prima di Napoli l'azienda ha fatto tappa al Job Meeting di Torino e Career Day dell'Università Cattolica di Milano (8 ottobre). Oltre ai giovani talenti italiani, nel corso del 2020 Amplifon incontrerà quelli dei 29 Paesi in cui è presente durante diversi appuntamenti internazionali in partnership con le principali università e associazioni studentesche internazionali.

Amplifon è presente in Italia con il proprio headquarter mondiale ed europeo, oltre che con la sua filiale nazionale, e ricerca in questo momento oltre 85 profili, di cui circa la metà neolaureati, da inserire e formare in diversi ambiti: dalla Digital Customer Experience al Customer Relationship Management, dai Big Data al Cloud passando per il Program Management. Le posizioni aperte comprendono anche i settori delle vendite, del retail, della gestione della catena di distribuzione, della finanza e delle risorse umane.

La ricerca di nuovi profili riguarda anche la rete di punti vendita – oltre 3.100 centri di assistenza e circa 617 negozi in tutta Italia – per la quale si ricercano al momento oltre 50 professionisti. In particolare, in Campania se ne ricercano 5 da inserire su Napoli, Benevento, Salerno, Avellino e Caserta.

"In Amplifon le persone sono l’ingrediente principale del nostro successo – oltre 16 mila professionisti in 29 Paesi - che ogni giorno fanno la differenza per i nostri clienti. In questa fase di crescita stiamo espandendo la nostra organizzazione e cerchiamo nuovi profili in linea con le nostre ambizioni e i nostri valori. Il tour nei principali career days italiani è un esempio della nostra strategia di attrazione dei migliori talenti in tutto il mondo. Questi appuntamenti ci permettono di presentare la nostra realtà: una “start-up con quasi 70 anni di storia” in una fase di grande trasformazione guidata dal digitale e dall’innovazione con l’Uomo al centro. I nostri collaboratori – commenta Francesca Morichini, Chief HR Officer, Gruppo Amplifon – rendono concreta, ogni giorno, la missione di Amplifon, aiutando le persone a riscoprire tutte le emozioni dei suoni. La promessa che ci impegniamo a mantenere concreta e viva coi nostri collaboratori è “Make More Possible”, ovvero vogliamo che ognuno dei nostri colleghi sia nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio potenziale, anche grazie alla formazione continua e ad opportunità di sviluppo internazionale ".