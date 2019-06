Lavoro, OVS cerca personale

OVS, per il potenziamento della rete di vendita composta da oltre 500 negozi su tutto il territorio nazionale, cerca Allievi Store Manager

Assunti con iniziale contratto a tempo determinato 12 mesi, verranno inseriti in un percorso formativo finalizzato ad assumere la responsabilità di un negozio OVS. La formazione avverrà tramite l'OVS Store Management School, strutturata in una parte di training on the job e una parte di aula.

L'azienda cerca laureati o diplomati, che abbiano un'ottima padronanza della lingua inglese e siano disposti a spostarsi su tutto il territorio nazionale.

Principali attività:

Gestione merci, magazzino, logistica

Gestione del team

Visual merchandising

Customer service e fidelizzazione del cliente

Amministrazione e contabilità di negozio

Strategie commerciali e di marketing



Il/La candidato/a ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche:

Dinamicità,

Flessibilità,

Capacità di problem solving,

Orientamento al risultato,

Capacità di relazione e di team building,

Leadership,

Capacità organizzativa e di coordinamento,

Ottima padronanza della lingua inglese,

Disponibilità a trasferimenti su tutto il territorio nazionale

Ulteriori dettagli e le modalità per inviare la propria condidatura sono disponibili sul sito ufficiale di OVS alla sezione "lavora con noi" e "Posizioni aperte" (http://lavoraconnoi.ovs.it/ clicca qui per accedere)