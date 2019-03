Lavoro, Alcott cerca personale per la sede di Nola

Alcott, noto brand di abbigliamento del gruppo Capri srl, cerca personale per l'HQ di Nola.

Tra le varie figure ricercate attualmente dall'azienda, segnaliamo:

- ADDETTO AL CICLO PASSIVO

Il candidato entrerà a far parte del team dell'ufficio amministrativo e, sotto la guida di un tutor, parteciperà a tutte le attività di gestione del ciclo passivo per i fornitori esterni dell'azienda. Il candidato ricercato, laureato in economia, ha ottima conoscenza di excel e della lingua inglese. Sarà considerato un plus la pregressa esperienza nel ruolo.

Sede di lavoro: Cis di Nola

- FASHION STYLIST/VISUAL ON LINE

Il candidato entrarà a far parte del team digital e sarà responsabili della cura del visual merchandising per il portale e.commerce Alcott Premium. Lavorando in sinergia con gli ufficili stile, marketing e commerciale, gestierà le seguenti attività:

- Cool hunting;

- Partecipazione alla creazione del moodboard d’ispirazione;

- Selezione dei prodotti da dedicare al canale on line e proposta outfit;

- Organizzazione dello shooting fotografico ( selezione fotografo, modella, make up artist, hairsylist, scelta location e set fotografico) in collaborazione con il Responsabile del Team Digital e dell’Art Director;

- Supervisione dello shooting e del post produzione;

- Studio e proposta del visual merchandising on line al fine di ottimizzare la customer experience.

Il candidato ricercato, con studi nel settore moda, ha maturato consolidata esperienza nell’organizzazione e coordinamento di shooting e come visual merchandising per store fisici e/o on line dedicati al Fashion. Ha forte gusto estetico, passione per la moda e per il web.

Completano il profilo motivazione, determinazione e ottime competenze relazionali.

Sede di lavoro: Cis di Nola

- ADDETTO UFFICIO TECNICO E MANUTENZIONE

Il candidato, insieme al responsabile, collaborerà alla gestione di importanti progetti di ristrutturazione per realtà commerciali e corporate.

Nel dettaglio il candidato sarà responsabile di:

- Redigere e controllare disegni progettuali ed esecutivi,

- Redigere e controllare disegni AS BUILT,

- Sviluppare compiti metrici estimativi,

- Supervisionare la contabilità di cantiere,

- Gestire pratiche amministrative di cantiere.

Il candidato ideale, con studi di Ingegneria o in Architettura, ha maturato esperienza presso studi professionali di progettazione e direzione lavori ed ha ottima conoscenza di AUTOCAD e del pacchetto office.

Completa il profilo la buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Cis di Nola

Tutti i dettagli su queste offerte, ulteriori posizioni aperte e le modalità per inviare la propria candidatura sono reperibili al sito ufficiale alcott.hrweb.it (clicca qui per accedere)