Lavoro, Adecco seleziona in Campania 50 magazzinieri

Nella filiale Adecco di Pomigliano D’arco (Na) in Via Locatelli, 23, il 16 e il 17 ottobre (mezza giornata) si svolgeranno le selezioni per l’assunzione di 50 tra magazzinieri e addetti all’imballaggio per Friul Intagli, multinazionale che opera nel settore legno con sede a Prata di Pordenone.

L’azienda con 50 anni di storia e 2000 dipendenti nel mondo sta vivendo un momento di grande espansione e cerca addetti all’imballaggio che si occuperanno del packaging di mobili in kit e dei loro componenti e magazzinieri possibilmente in possesso del patentino muletto che si occuperanno della movimentazione del materiale per asservimento delle linee di produzione.

Per partecipare alla selezione è necessario candidarsi ai seguenti link:

Operai addetti all’imballaggio https://go0.it/GQ7WE

Magazzinieri https://go0.it/0a1by

Adecco effettuerà i primi colloqui e selezionerà 100 candidati che saranno convocati per i due giorni di Recruiting Day. Il trasferimento in Friuli è in programma entro il 21 ottobre.

Per i 50 neoassunti è previsto un contatto di 3 mesi con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.